Italijan med prevozom migrantov trčil v policijski avto

Dob, 13. septembra - Policisti so v soboto popoldne v Dobu pri Šentvidu ustavili vozilo italijanskih registrskih tablic, voznik pa se je med izmikanjem zaletel v stoječe policijski vozilo. Dva policista sta bila poškodovana. 27-letni voznik in 23-letni sopotnik iz Italije sta prevažala šest državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo.