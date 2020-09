Direktorica direktorata za šport v trenutnih razmerah zadovoljna s proračunom

pogovarjal se je Jože Zidar

Ljubljana, 14. septembra - Mojco Doupono je vlada za v. d. direktorice direktorata za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala 4. junija. V trenutnih zdravstvenih in gospodarskih razmerah je zadovoljna, da v predlogu rebalansa državnega proračuna ni prišlo do nižanja sredstev za izvajanje športnih programov, bi si pa želela, da bi bilo denarja več.