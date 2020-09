LeBron James Los Angeles Lakers popeljal v konferenčni finale

Orlando, 13. septembra - Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so prvič po desetletju spet finalisti zahodne konference severnoameriške lige NBA. Ponoči so v "koronskem mehurčku" v Orlandu premagali Houston Rockets kar s 119:96 in serijo dobili s 4:1 v zmagah. Vnovič je blestel zvezdnik LeBron James, ki je dosegel 29 točk in 11 skokov.