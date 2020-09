Koritnik o predlogu sprememb volilne zakonodaje do konca septembra s poslanskimi skupinami

pripravili Tadeja Vrtovec in Mojca Zorko

Ljubljana, 12. septembra - Oblikovanje predloga sprememb volilne zakonodaje, ki jih terja ustavno sodišče, je v zaključni fazi. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo do konca septembra o tem opravil pogovore s poslanskimi skupinami, so za STA pojasnili na ministrstvu. Poslanske skupine sicer uveljavitev odločbe podpirajo, a bo pot do dogovora kako očitno še dolga.