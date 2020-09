OnkoMan gre s polnimi pljuči od Ljubljane do Maribora

Ljubljana, 12. septembra - Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan se danes podaja na kolesarsko etapo od Ljubljane, preko Golnika do Maribora in bo skupaj s slovensko zvezo študentov medicine, mariborskim in slovenskim društvom študentov medicine ter farmacevtskim društvom opozarjal na vse večjo problematiko pljučnega raka, so sporočili iz društva.