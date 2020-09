Postojnska jama: Odpuščanje do 59 zaposlenih skrajen, a nujen ukrep

Postojna, 11. septembra - Odpuščanje do največ 59 zaposlenih je skrajen, a nujen ukrep, če hočemo ohraniti zdravo jedro in intelektualni potencial podjetja, so sporočili iz Postojnske jame. Kot so dodali, bodo le na ta način v "normalnih" razmerah zopet sposobni zaposlovati 450 in več ljudi. Upajo, da bodo presežne delavce že v naslednji sezoni lahko zaposlovali nazaj.