V Starem Velenju zaradi del spremenjen prometni režim

Velenje, 11. septembra - V Starem Velenju bodo zaradi izvajanja gradbenih del spremenili prometno ureditev. Za ves promet in pešce bo v celoti zaprt del Ljubljanske ceste pri uvozu v Staro Velenje pri tamkajšnji piceriji. Obvoz bo označen in bo potekal po cesti proti Kavčam ter po Ljubljanski cesti, so danes sporočili z velenjske občine.