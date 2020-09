Na posvetu opozorila o zaostanku zdravstva za digitalizacijo

Ljubljana, 10. septembra - V organizaciji Tehnološkega parka je danes potekal dogodek z naslovom Dobrodošli v prihodnosti po meri človeka, na katerem so priznani svetovni raziskovalci razpravljali o prihodnosti, ki temelji na zdravstvu, prilagojenem po meri človeka. Izpostavili so, da zdravstvo precej zaostaja za digitalizacijo in da se stvari premikajo počasi.