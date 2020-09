Državno odvetništvo seznanjeno z namero Ascent Resources

Ljubljana, 10. septembra - Državno odvetništvo RS je seznanjeno z možnostjo, da britanski Ascent Resources lahko vloži zahtevo za arbitražo proti Sloveniji, če do 23. oktobra ne bo prišlo do mirne rešitve spora. Če bo do tega prišlo, ni izključeno, da bo kot pomoč pri zastopanju v posameznih fazah sodeloval zunanji strokovnjak, so povedali za STA.