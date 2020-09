Newyorški Guggenheim bo obiskovalce ponovno sprejemal od oktobra

New York, 14. septembra - Po sedmih mesecih od zaprtja zaradi epidemije covid-19 bo newyorški muzej Guggenheim od 3. oktobra ponovno odprt za obiskovalce, navaja portal Artdaily. Ob tem so v muzeju pripravili novi razstavi Away from the Easel: Jackson Pollock's Mural ter Knotted, Torn, Scattered: Sculpture after Abstract Expressionism.