Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 9.)

Ljubljana, 9. septembra - Tuje tiskovne agencije so v sredo med drugim poročale, da so v torek v Sloveniji opravili 2560 testiranj in odkrili rekordno število okužb s koronavirusom. Poročale so tudi, da je sodišče EU zavrnilo tožbo Slovenije glede terana in odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke DeSUS.