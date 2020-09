Na borzah v New Yorku uvodoma odboj od padcev

New York, 9. septembra - Trgovanje na borzah v New Yorku se je po treh dnevih padanja tečajev zaradi unovčevanja dobičkov v tehnološkem sektorju začelo z rastjo. Med vlagatelji sicer danes odmeva odločitev francoskega proizvajalca in prodajalca luksuznega blaga LVMH, da ustavi nadaljevanje 16,2 milijarde dolarjev vrednega postopka prevzema ameriškega draguljarja Tiffany.