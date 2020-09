Začenja se hibridni filmski festival v Torontu

Toronto, 10. septembra - V Torontu se začenja 45. mednarodni filmski festival, ki bo do 19. septembra potekal v hibridnem formatu - na spletu in v drive-in izvedbi. Zaradi epidemije covid-19 bodo prikazali skoraj za sedmino manj novih produkcij kot sicer - le 50. So pa organizatorji izpostavili, da so kar 45 odstotkov filmov na festivalu režirale ali soustvarile ženske.