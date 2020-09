V prizivnem postopku razveljavili obsodbo za umor srbskega novinarja Ćuruvije

Beograd, 8. septembra - Sodišče v Beogradu je v prizivnem postopku razveljavilo obsodbo četverice nekdanjih pripadnikov srbske obveščevalne službe na skupno sto let zapora zaradi vpletenosti v umor znanega srbskega novinarja in urednika Slavka Ćuruvije leta 1999. Odredili so ponovno sojenje.