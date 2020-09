Komisija DZ v zadevi Kangler bo zaslišala policiste, obravnavane zaradi očitkov o zlorabi osebnih podatkov

Ljubljana, 8. septembra - Člani preiskovalne komisije DZ, ki se ukvarja z ugotavljanjem morebitnih zlorab v kazenskem pregonu Franca Kanglerja, so se na današnji seji dogovorili, da bodo zaslišali tiste policiste, ki so bili od 1. januarja 2019 do 1. septembra 2020 obravnavani na Specializiranem državnem tožilstvu zaradi očitkov o zlorabi osebnih podatkov.