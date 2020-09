Ob dvojnem Kosmačevem jubileju zbirka novel Lovim pomladni veter

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 12. septembra - Konec septembra bo minilo 110 let od rojstva Cirila Kosmača (1910-1980), januarja pa 40 let od njegove smrti. Ob jubilejih je pri Beletrini izšla knjiga Lovim pomladni veter. V njej sta Nanča Kosmač Kogej in Andraž Gombač zbrala 33 novel, ki jih je Kosmač od zgodnjih 30-ih do konca 50-ih let objavil le v časopisih in revijah.