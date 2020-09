Nemški gospodarstveniki pozivajo k omilitvi prepovedi potovanj

Berlin, 7. septembra - Nemška gospodarska združenja so v skupnem pismu vlado pozvala k omilitvi prepovedi potovanj, ki po njihovih besedah ne škoduje le turizmu, temveč tudi drugim gospodarskim sektorjem. Opozarjajo, da bi lahko bile posledice zelo obsežne in bi lahko vodile tudi v dodatna odpuščanja. Svarijo tudi pred nejasnimi pravili in njihovimi hitrimi spremembami.