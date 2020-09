Ljubljana, 6. septembra - V elitni konkurenci nogometne lige lige narodov sta bili odigrani dve tekmi skupine 4. Španci so povsem nadigrali Ukrajino in zmagali s 4:0, Nemci pa so po Španiji doma še drugič remizirali, na gostovanju v Baslu so se s Švico razšli z izidom 1:1.