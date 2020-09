Primorske novice o negativnem vplivu covida-19 na zdravstvo (7. 9.)

Koper, 6. septembra - Jasna Arko v komentarju Nas ponižuje virus ali kdo drugi? piše o negativnih posledicah epidemije novega koronavirusa na ostale zdravstvene storitve in odnos do drugih bolnikov. Zdravstvene storitve so še težje in kasneje dostopne. Bolniki morajo, če sploh dobijo termin pregleda, nanj ne glede na počutje in vremenske razmere čakati na prostem.