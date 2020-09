Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o odločitvi norveške vlade, da bo za povratnike na Norveško iz Slovenije od sobote naprej uvedena 10-dnevna karantena. Med drugim so pisale tudi o novih okužbah s covid-19 ter strinjanju predsednika republike in francoskega zunanjega ministra glede razkola med vzhodom in zahodom Evropske unije.