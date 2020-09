Tusk: O svobodi in temeljnih evropskih vrednotah ni pogajanj

Ljubljana, 4. septembra - Tako države članice EU kot stranke, ki so del Evropske ljudske stranke (EPP), imajo včasih različne interese in nič ni narobe, če jih zasledujejo. A ko so pod udarom temeljne evropske vrednote, kot so svoboda govora, strpnost in vladavina prava, ni več prostora za pogajanja, je danes ob obisku v Sloveniji poudaril predsednik EPP Donald Tusk.