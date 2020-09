Začenja se sejem Agra prek spleta

Gornja Radgona, 7. septembra - Danes se začenja mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo letos v večjem delu potekal v spletni obliki. Predstavili bodo novosti razstavljavcev, možnosti sodelovanja s strokovnimi in panožnimi organizacijami ter nove projekte, ki so usmerjeni v rast samooskrbe in trajnostni turizem.