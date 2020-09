Občinam na voljo podpora za pospeševanje trajnostnih energetskih in podnebnih projektov

Ljubljana, 4. septembra - Občinam je v okviru evropskega instrumenta za podporo mest (EUCF) na voljo finančna podpora in povezane podporne storitve za izvedbo projektov za trajnostno energijo in podnebje. Cilj iniciative EUCF je zgraditi obsežen načrt investicijskih projektov, ki jih pripravljajo občine po vsej Evropi. Občine se na poziv lahko prijavijo do 2. oktobra.