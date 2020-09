Kranj, 3. septembra - Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta iz Škofje Loke do Železnikov, in sicer med Bukovico in Dolenjo vasjo. Obvoz za osebna vozila je možen prek vzporednih lokalnih cest, za avtobuse in tovorna vozila nad 7,5 tone pa obvoza ni. Predvidena je daljša zapora od dveh do treh ur ali celo več, so sporočili s Policijske uprave Kranj.