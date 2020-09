Berlin: Navalni brez dvoma zastrupljen z živčnim strupom

Berlin, 2. septembra - S testiranji so jasno dokazali, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni zastrupljen s kemičnim živčnim strupom, je danes sporočila nemška vlada. Berlin je ta napad obsodil in od Moskve zahteval pojasnila. Zdravstveno stanje Navalnega se še naprej izboljšuje, a ostaja resno, so sporočili iz bolnišnice Charite.