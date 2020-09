Predlog ureditve nadomestil za karanteno v zakonu o delovnih razmerjih brez podpore odbora DZ

Ljubljana, 2. septembra - Predlog Levice, da bi nadomestila plače zaradi karantene uredili v zakonu o delovnih razmerjih, na matičnem odboru DZ ni dobil zadostne podpore. Medtem ko so predlagatelji poudarjali pomen sistemske ureditve, da bi se izognili luknji po izteku protikoronske zakonodaje, so nasprotniki predloga prepričani, da to ni potrebno.