V Asociaciji bi od ministrstva pričakovali proaktivno politiko in ne zmanjševanje sredstev

Ljubljana, 2. septembra - V Asociaciji so opomnili, da se z rebalansom letošnjega proračuna sredstva praktično zvišujejo na vseh ministrstvih, v kulturi pa se zmanjšujejo za osem milijonov evrov. To po njihovih besedah kaže, da "aktualna vlada vsaj zanemarja, če ne celo aktivno slabi področje kulture". Dodali so, da bi od ministrstva pričakovali proaktivno politiko.