Zagorelo na terasi večstanovanjskega objekta na Logu pri Brezovici

Log-Dragomer, 2. septembra - V torek je okoli 23. ure zagorelo na terasi večstanovanjskega objekta na Loški cesti na Logu pri Brezovici v občini Log-Dragomer. Požar so pred prihodom gasilcev z ročnim gasilnim aparatom lokalizirali stanovalci in mimoidoči, gasilci pa so ga dokončno pogasili, so danes sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.