Boston proti Torontu povedel z 2:0, Denver v drugi krog

Orlando, 2. septembra - Košarkarji moštva Boston Celtic so naredili pomemben korak k uvrstitvi v finale vzhodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA. V Orlandu so s 102:99 ugnali Toronto Raptors in povedli z 2:0 v zmagah. V konferenčni polfinale na zahodu pa so se uvrstili Denver Nuggets, ki so v odločilni sedmi tekmi premagali Utah Jazz z 80:78.