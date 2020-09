Tržiška občina s številnimi investicijami v šole in vrtce

Tržič, 1. septembra - Tržiška občina je med letošnjimi počitnicami poskrbela za številne investicije v vrtce in šole. V vrtcih Deteljica in Palček je stekla energetska sanacija, v nekaterih šolah in vrtcih so izvedli manjše projekte, aktivno pa tečejo priprave na gradnjo prizidka v Križah, so sporočili iz Občine Tržič.