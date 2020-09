Ministrica na prvi šolski dan obiskala šolarje v Podbrdu in na Mostu na Soči

Podbrdo/Most na Soči, 1. septembra - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na prvi šolski dan obiskala dve osnovni šoli v Občini Tolmin, in sicer OŠ Simona Kosa Podbrdo in OŠ Dušana Muniha Most na Soči. V Podbrdu, kjer stoji ena od 27 najmanjših podeželskih šol v Sloveniji, je poudarila velik pomen tovrstnih šol, saj po njenih besedah predstavljajo srce lokalne skupnosti.