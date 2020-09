Ponoči zagorelo v večstanovanjski hiši v Slovenski Bistrici

Slovenska Bistrica, 1. septembra - V Slovenski Bistrici je okoli polnoči gorelo v večstanovanjski hiši. Policisti in gasilci so evakuirali stanovalce, eno osebo pa so morali zaradi vdihovanja dima prepeljati v Univerzitetni klinični center Maribor. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je v požaru po nestrokovni oceni nastalo za okoli 20.000 evrov škode.