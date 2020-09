Stekla trimesečna akcija zbiranja starih aparatov

Ljubljana, 1. septembra - S septembrom se je začela trimesečna vseslovenska ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija Prinesi star aparat in E-cikliraj mimovrste. Organizatorja, družba Zeos in spletna trgovina Mimovrste, želita z njo spodbuditi zbiranje odpadnih aparatov, sijalk in baterij v posebnih zbiralnikih na vseh prevzemnih mestih Mimovrste.