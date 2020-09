Minister za infrastrukturo, vodja AVP in ravnateljica v Domžalah poudaril pomen prometne varnosti otrok

Domžale, 1. septembra - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, v. d. direktorja agencije za varnost prometa Jože Hribar in ravnateljica OŠ Venclja Perka Petra Korošec so danes pred omenjeno šolo v Domžalah simbolično pospremili otroke pri varnem prehodu čez cesto. Ob tem so poudarili pomen prometne varnosti ob ponovni večji vključenosti otrok v promet.