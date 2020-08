Sudanska vlada in uporniki podpisali zgodovinski mirovni sporazum

Kartum, 31. avgusta - Sudanska vlada in več skupin upornikov so danes v Jubi v Južnem Sudanu podpisali zgodovinski mirovni sporazum, ki naj bi končal 17 let trajajočo vojno v Sudanu, poročajo tuje tiskovne agencije. Predstavniki države so s političnimi in plemenskimi predstavniki več pokrajin parafirali tudi več sporazumov o razvoju države.