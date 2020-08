Iz EU v Bejrut preko drugega humanitarnega mostu še 12 ton pomoči

Bruselj, 31. avgusta - EU je danes preko drugega humanitarnega zračnega mostu v Bejrut dostavila še 12 ton bistvene humanitarne in medicinske opreme, tudi mobilno bolnišnico in maske. Prevozne stroške je v celoti pokrila EU, opremo pa so zagotovile španske oblasti, fundacija Philips in univerza v Antwerpnu.