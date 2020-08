Ljubljana, 31. avgusta - V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile štiri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle štiri osebe. Sicer so slovenske ceste letos terjale že 63 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa je v prometnih nesrečah umrlo 67 oseb, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.