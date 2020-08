Občina Piran začela urejati cesto od parkirne hiše Arze do vhoda v kamp Fiesa

Piran, 31. avgusta - Občina Piran je danes začela urejati cestno infrastrukturo na območju od parkirne hiše Arze do vhoda v kamp Fiesa. Dela, pri katerih kot soinvestitor sodeluje Elektro Primorska, naj bi bila končana do konca oktobra, v času gradnje pa bo na cesti med Piranom in Fieso delno oviran promet, so sporočili iz občine.