Začenja se Krizni Orto fest

Ljubljana, 4. septembra - S koncertom T.M.S. Crew se drevi v Orto baru začenja t.i. Krizni Orto fest. Letošnja 21. izdaja festivala bo raztegnjena do 19. decembra, na posamičnem koncertu pa bodo v skladu z navodili NIJZ sprejeli do 150 oseb. Med nastopajočimi se bodo zvrstili Slon in Sadež, Jacuzzy Krall, Hamo & Tribute 2 Love, Adi Smolar in številni nadobudni bandi.