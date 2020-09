Jasmina Cibic tokrat o političnem obdarovanju s kulturo

Ljubljana, 1. septembra - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bo drevi med 20. in 22. uro prvi ogled nove razstave mednarodno uveljavljene umetnice Jasmine Cibic. Tokrat se je v projektu z naslovom Fundus prizadevanja posvetila političnemu obdarovanju s kulturo in vlogi tovrstnih darov v nacionalnih in političnih strukturah v času evropske krize v 20. stoletju.