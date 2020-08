Rim, 30. avgusta - Sever in osrednji del Italije so ponoči prizadela močna neurja, ki so zahtevala najmanj tri smrtne žrtve. Največ škode so povzročila na območju Milana, kjer so bili zaradi obilnih padavin poplavljeni številni domovi, veter pa je ruval drevesa, ki so padla na več hiš.