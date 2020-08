Odstop Abeja naj ne bi vplival na OI v Tokiu prihodnje leto

Tokio, 29. avgusta - Japonski premier Shinzo Abe je v petek napovedal, da po sedmih letih in osmih mesecih na čelu vlade odstopa zaradi zdravstvenih težav. Japonski mediji poročajo, da naj njegov odstop ne bi spremenil politike vlade do olimpijskih iger v Tokih, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa z letošnjega prestavljene na naslednje leto.