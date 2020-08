Nekdanja sodelavka Melanie Trump v knjigi trdi, da prva dama ni hotela v Belo hišo, dokler ne zamenjajo stranišč

New York, 29. avgusta - Nekdanja sodelavka in prijateljica Melanie Trump iz New Yorka Stephanie Winston Wolkoff v knjigi Melania in jaz: Vzpon in padec mojega prijateljstva s prvo damo, ki bo izšla 1. septembra, trdi, da je Trumpova leta 2017 odklonila selitev v Belo hišo, dokler tam ne zamenjajo stranišč.