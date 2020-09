Javni zavodi v kulturi v prizadevanjih po ohranitvi kakovosti in sofinanciranja

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 4. septembra - Ob koronavirusu, ki je nekaj mesecev ustavil kulturne prireditve, se zastavlja vprašanje, kako bo z izvedbo programov, ki so v tem času umanjkali v javnih zavodih, in posledično z zanje predvidenimi finančnimi sredstvi iz proračuna. Zavodi si prizadevajo izvesti programe še v tem koledarskem letu in s tem ohraniti raven sofinanciranja v prihodnje.