Švedska kljub največjemu padcu BDP po letu 1980 bolje od ostalih evropskih gospodarstev

Stockholm, 28. avgusta - Švedska, ki je v času prvega vala pandemije covida-19 za njegovo zajezitev sprejela manj stroge ukrepe, je v drugem četrtletju utrpela 8,3-odstotni upad BDP. To je največji padec po letu 1980, odkar so začeli izračunavati to statistiko. Kljub temu se je švedsko gospodarstvo odrezalo bolje od ostalih evropskih gospodarstev.