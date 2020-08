Pod vplivom alkohola in brez izpita za volanom neregistriranega vozila

Semič, 28. avgusta - Belokranjski policisti so minulo noč obravnavali trčenje in vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja ter pod vplivom alkohola, zasegli neregistrirano vozilo. Še iščejo pa drugo vozilo, ki je bilo udeleženo v trčenju, preverjajo tudi informacije o domnevnem streljanju v zrak, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.