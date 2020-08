Na gorenjski avtocesti na relaciji Peračica-Brezje dve nesreči

Ljubljana, 27. avgusta - Na gorenjski avtocesti sta se na relaciji Peračica-Brezje v obeh smer vožnje zgodili prometni nesreči. Ena je v predoru Ljubno pred Peračico v smeri Jesenic, druga pa med priključkom Brezje in Preračico v smeri Kranja. Avtocesta je bila v smeri Karavank nekaj časa zaprta, zdaj so promet že sprostili, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.