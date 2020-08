Člani Knovsa v nenapovedan nadzor na kriminalistični policiji

Ljubljana, 27. avgusta - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes izvedla nenapovedan nadzor na upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU), so za STA potrdili na GPU. Po poročanju medijev naj bi bili povod za nadzor posegi politike, predvsem stranke SDS in notranjega ministra Aleša Hojsa, v neodvisnost policije.