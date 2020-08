V Posočju povečan obisk slovenskih turistov

Bovec/Tolmin, 31. avgusta - Pred letošnjo sezono so v Turizmu Dolina Soče zaskrbljeno pogledovali proti poletnim mesecem. Obeti so bili zaradi negotovih razmer zelo slabi, a se je sezona vendarle razpletla dobro. V zadnjem obdobju se namreč veselijo povečanega obiska slovenskih gostov, pri čemer se je razmerje med domačimi in tujimi gosti precej spremenilo v prid prvih.