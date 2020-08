Na beograjskem Beldocsu retrospektiven poklon Maku Sajku

Beograd, 28. avgusta - V Beogradu bo od 3. do 10. septembra potekala 13. izdaja mednarodnega festivala dokumentarnega filma Beldocs. Na z majskega termina prestavljeni izdaji se bodo poklonili tudi slovenskemu režiserju Maku Sajku, in sicer z doslej najbolj celostno retrospektivo njegovih kratkih filmov, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).